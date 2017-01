Galaxy S8: Samsung sichert sich Markennamen für die USA

Nun ist es wohl offiziell: Das nächste Vorzeigemodell von Samsung trägt den Namen Galaxy S8. Was im Vorfeld als sehr wahrscheinlich galt, hat sich nun offenbar bestätigt: Der Hersteller aus Südkorea hat einen Antrag gestellt, um sich den Markennamen für die USA zu sichern.

Den entsprechende Hinweis findet sich im Portal des "United States Patent and Trademark Office" (USPTO). Viele Informationen zum kommenden Samsung-Flaggschiff liefert der Antrag allerdings nicht: Lediglich die Bezeichnung Galaxy S8 ist vermerkt. Die Modellnummer oder etwa die Specs des Smartphones sind nicht eingetragen. Eine Frage wirft das Dokument aber trotzdem auf.

Mehrere Varianten geplant?

Offenbar hat Samsung sich lediglich den Markennamen Galaxy S8 reservieren lassen. Entsprechende Anträge für zum Beispiel die Bezeichnungen Galaxy S8 Edge oder Galaxy S8 Plus seien bisher nicht eingereicht worden. Dies lässt die Frage aufkommen, wie viele Varianten von dem Vorzeigemodell letztendlich geplant sind. Gerüchten zufolge soll das Flaggschiff auch in einer größeren Plus-Variante erscheinen. Laut PhoneArena sollen viele Unternehmen zum bevorstehenden Launch eines neuen Produktes nur den Basis-Namen eintragen lassen – was Zeit und Geld spare. Weitere Ausführungen des Smartphones sind somit noch nicht vom Tisch.

Obwohl Samsung angeblich mit hohem Aufwand sämtliche Leaks zum Galaxy S8 verhindern wollte, kursieren im Netz bereits viele Gerüchte: So soll das kommende Flaggschiff beispielsweise bereits auf dem MWC 2017 im Februar hinter verschlossenen Türen präsentiert werden. Die offizielle Vorstellung erfolge dann im März oder April auf einem gesonderten Event. Rund 849 Euro sollen für den Kauf des Smartphones fällig werden. Aktuelle Gerüchte, erwartete Specs und Infos zum heiß erwarteten Vorzeigemodell haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengefasst.