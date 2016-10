Galaxy S8: Samsung startet Firmware-Entwicklung

Offenbar ist nicht nur die Hardware für das Galaxy S8 schon in Arbeit: Wie SamMobile erfahren haben will, soll Samsung bereits an der Firmware des kommenden Top-Smartphones arbeiten. Allerdings ist das nicht unbedingt ein Indiz für einen früheren Release.

Die Entwicklung der Firmware soll aktuell in China, Frankreich, Deutschland, Italien, Korea, Polen, England und in den USA stattfinden. Weitere Sprachvarianten für die Galaxy S8-ROM sollen folgen, sobald die erste stabile Version entwickelt und adaptiert wurde. Ein vorgezogener Release ist allerdings trotzdem nicht allzu wahrscheinlich.

Wie beim Galaxy S7

Im Jahr 2015 soll nämlich die Firmware-Entwicklung des Galaxy S7 ebenfalls Mitte Oktober gestartet haben. Samsung hält sich somit offenbar auch beim Nachfolger an einen selbst auferlegten Zeitplan. Zusätzlich könnte die Akku-Krise des Galaxy Note 7 dafür sorgen, dass ein verfrühter Release gar nicht erst möglich ist: Angeblich könnten sich viele Samsung-Projekte durch die noch anhaltende Untersuchung der entzündeten Phablets verzögern.

Laut den aktuellen Gerüchten könnte das Galaxy S8 in zwei unterschiedlichen Ausführungen erscheinen und in der größeren Variante über ein 4K-Display verfügen. Auch ist angeblich eine 30-MP-Dual-Kamera an Bord, mit der hochauflösende Fotos möglich wären. Handfeste Informationen zum Smartphone gibt es aber noch nicht. Spätestens auf der MWC 2017 in Barcelona rechnen wir mit der offiziellen Vorstellung, der 26. Februar 2017 wird aktuell als möglichen Termin gehandelt. Es bleibt spannend, ob Samsung mit dem kommenden Smartphone die Gunst der Kunden zurückgewinnen kann.