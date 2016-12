Galaxy S8: So könnte das Smartphone mit randlosem Display aussehen

Das Galaxy S8 soll nur schmale Displayränder besitzen: Die Gerüchteküche zu Samsungs neuem Top-Smartphone brodelt – und Designer versuchen, uns mittels Konzepten eine Vorstellung davon zu geben, wie das Gerät tatsächlich aussehen könnte. Veniamin Geskin hat ein realistisch wirkendes Bild entworfen.

In seinem auf Twitter veröffentlichten Konzept hat Geskin viele Gerüchte zum Galaxy S8 verarbeitet: So verfügt das High-End-Smartphone in seinem Entwurf zum Beispiel über einen Bildschirm, der beinahe die gesamte Frontseite des Gerätes einnimmt. Die Ränder am oberen und unteren Rand sind ausgesprochen dünn – ob die Linse für die Selfie-Kamera dort tatsächlich so verbaut werden kann wie in dem Konzept, ist fraglich. Auffällig ist außerdem, dass sich das Display ähnlich wie beim Galaxy S7 Edge um die Seiten des Gehäuses wölbt.

Virtueller Homebutton?

Veniamin Geskin hat schon im Oktober 2016 ein Konzept zum Galaxy S8 veröffentlicht, das fälschlicherweise für ein Bild des Honor Magic gehalten wurde. Darauf ist ein eingeschaltetes Gerät zu sehen, das dem oben beschriebenen Konzept sehr ähnlich ist. Allerdings ist dort ein Finger abgebildet, der das Smartphone entsperrt – an dieser Stelle befindet sich bei dem S8 im neueren Konzept der Samsung-Schriftzug. Möglich wäre aber auch, dass sich Geskin dabei einen virtuellen Homebutton im Display vorstellt.

Den aktuellen Gerüchten zufolge wird das Galaxy S8 in zwei Versionen erscheinen, die alerdings beide über ein Edge-Display verfügen sollen: mit 5,7 und 6,2 Zoll in der Diagonale. Das Smartphone könnte vom Snapdragon 835 angetrieben werden und zumindest in der großen Ausführung über eine Dual-Kamera verfügen. Mehr wissen wir vermutlich Ende Februar 2017, wenn Samsung das S8 im Rahmen des MWC der Öffentlichkeit vorstellt.