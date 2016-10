Galaxy S8 soll 2017 einziges Vorzeigemodell von Samsung werden

Alles auf eine Karte? Das voraussichtlich im Frühjahr 2017 erscheinende Galaxy S8 könnte Samsungs einziges Top-Smartphone sein, das uns im kommenden Jahr erwartet. Zumindest, wenn es nach einem Bericht des Korea Herald geht.

Nach dem Debakel rund um das Galaxy Note 7 kamen bereits erste Gerüchte darüber auf, dass Samsung die Note-Serie nicht mehr weiterführt. Normalerweise veröffentlicht der Hersteller aus Südkorea im ersten Halbjahr eines Jahres die neuen S-Geräte und im zweiten Halbjahr daraufhin das neue Note-Modell. Diese Strategie könnte sich also im kommenden Jahr ändern – womöglich aber im Sinne der potenziellen Käufer. Erwartet uns 2017 also nur das Galaxy S8?

Mehr Zeit für Tests

Ein Grund für diese Veränderung könnte der straffe Produktionsplan von Samsung sein: Wenn nur noch ein Top-Smartphone im Jahr auf den Markt kommt, würde mehr Zeit für Tests und Qualitätssicherung übrig bleiben. Damit wäre die Chance deutlich höher, dass es ab 2017 bei künftigen Geräten wie dem Galaxy S8 nicht mehr zu ähnlichen Vorfällen wie beim Galaxy Note 7 kommt.

Die Zulieferer von Samsung sollen bisher noch nicht über einen solchen Zeitplan informiert sein. Sollte ein Top-Gerät pro Jahr künftig wegfallen, würde sich dies wohl auch auf deren Einnahmen und Produktionsauslastung auswirken. Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass Samsung Änderungen an der Produkt- und Marketingstrategie vornimmt, doch wie diese genau aussehen werden, erfahren wir womöglich erst 2017. Die offizielle Präsentation des Galaxy S8 wird nämlich auf der MWC 2017 am 26. Februar erwartet. Angeblich ist die Firmware für das kommende Smartphone bereits in Arbeit.