Galaxy S8 soll auf physische Tasten verzichten und Force Touch unterstützen

Weitere Hinweise sind aufgetaucht, wonach Samsung beim Galaxy S8 komplett auf physische Buttons verzichtet und auf kapazitive Tasten setzt. Eine Funktion ähnlich Apples 3D Touch sei ebenfalls in Planung.

Das behauptet David Ruddock von Android Police in einem Tweet. Genaue Quellen bleiben allerdings ungenannt. In mehreren Folgetweets führt Ruddock die Angaben noch aus: Demnach seien die kapazitiven Buttons möglicherweise frei konfigurierbar. Da auch der Home Button nicht mehr als physische Taste vorliege, sei der untere Rand des Galaxy S8 zudem "sehr winzig".

Fingerabdrucksensor auf der Rückseite

Der Fingerabdrucksensor soll hingegen auf die Rückseite des Galaxy S8 wandern, wobei noch nicht klar sei, wohin dort genau. Ruddock spricht dabei auch die Gerüchte um einen in das Display integrierten Fingerabdrucksensor an. Bislang habe er nichts darüber gehört, er wolle aber auch nicht ausschließen, dass Samsung die Technik erfolgreich in das Smartphone integriert habe. Darüber hinaus scheint Ruddock den Gerüchten zu Force Touch, kapazitiven Tasten und Co. noch nicht allzu viel Bedeutung beizumessen.

So habe es einen Grund, warum auf Android Police noch nichts darüber zu lesen ist, da die Angaben noch nicht bestätigt seien. Das liegt wiederum in der Natur von Gerüchten. Gewissheit erlangen wir ohnehin erst dann, wenn Samsung offizielle Angaben zum Galaxy S8 macht. Das könnte sich noch bis zum April 2017 hinauszögern, weil die Kapazitäten für die Herstellung der benötigten Menge des Snapdragon 835 angeblich nicht ausreichen. Alle weiteren Gerüchte hat Jan für Euch in seiner Übersicht zum Galaxy S8 zusammengefasst.