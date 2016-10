Galaxy S8 soll erstes Smartphone mit optischem Fingerabdrucksensor werden

Alles neu mit dem Galaxy S8: Sollte die Gerüchteküche zu Samsungs kommendem Vorzeigemodell nur in einigen Punkten recht behalten, stehen uns mit dem Galaxy S7-Nachfolger große Hardware-Änderungen bevor. Eine davon betrifft offenbar die Technologie für den Fingerabdrucksensor.

Gerüchten aus China zufolge soll das Galaxy S8 das erste Smartphone sein, das beim Fingerabdrucksensor eine optische Erkennungs-Technologie verwendet, berichtet SamMobile. Dadurch soll es nicht mehr erforderlich sein, den Sensor in den Homebutton zu integrieren – es würde reichen, den Finger zum Erfassen des Abdrucks auf das Display zu legen. Die besagte Technologie soll nicht nur schneller sein als ein Ultraschall-Fingerabdrucksensor, sondern auch akkurater funktionieren.

Release im ersten Quartal 2017

Offenbar ist die Produktionsmenge der Komponenten für den optischen Fingerabdrucksensor noch gering. Das Galaxy S8 wird voraussichtlich im Rahmen des MWC 2017 der Öffentlichkeit vorgestellt, der Release soll kurze Zeit später erfolgen. Bis dahin sind also noch über drei Monate Zeit, um die Produktion entsprechend hochzufahren.

Dass Samsung einen optischen Fingerabdrucksensor in sein nächstes Top-Smartphone verbauen soll, passt zu älteren Gerüchten: Demnach wird das Galaxy S8 über einen Bildschirm verfügen, der nicht nur um die seitlichen Ränder gebogen ist wie das Galaxy S7 Edge, sondern auch um den oberen und unteren Rand – das erste wirklich randlose Display in einem Smartphone. Der Bildschirm soll zudem in 4K auflösen; zu den weiteren Hardware-Neuerungen könnte eine 30-MP-Hauptkamera zählen. In einem knappen Vierteljahr wissen wir vermutlich mehr.