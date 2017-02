Galaxy S8 soll in mindestens drei verschiedenen Farben erscheinen

Her damit ! 21

Samsung soll den Release-Termin für das Galaxy S8 im Rahmen des MWC 2017 bekannt geben. Gerüchten zufolge soll das Vorzeigemodell Ende März vorgestellt und dann im April veröffentlicht werden. Der Datenbank-Eintrag eines Händlers gibt nun einen Hinweis darauf, in welchen Farben das Top-Smartphone auf den Markt kommen wird.

Sowohl das Galaxy S8 als auch das größere Galaxy S8 Plus sollen in den Farben Schwarz, Gold und Grau zu Release erhältlich sein. Dies geht aus einem Datenbank-Eintrag eines ukrainischen Händlers hervor, wie SamMobile unter Berufung auf einen Beitrag des Twitter-Nutzers Erazmus berichtet. Die angeblich beliebte Farbe "Blue Coral" ist demnach nicht zur Veröffentlichung des Top-Smartphones verfügbar.

Teurer als Galaxy S7

Der mutmaßliche Datenbank-Eintrag listet allerdings auch den erwarteten Preis für beide Modelle: Demnach soll das Galaxy S8 mit 64 GB internem Speicher umgerechnet 950 Dollar in der Ukraine kosten, während das Galaxy S8 Plus inklusive 64 GB Speicherplatz bei umgerechnet 1050 Dollar liege. Die Preise fallen höher aus als zunächst erwartet: Mitte Januar 2017 hieß es einem Gerücht zufolge, dass Samsung für das Basismodell in den USA 849 Dollar verlangt – rund 150 Dollar mehr als für das Galaxy S7.

Der Datenbank-Eintrag ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Wie hoch der Preis des Galaxy S8 hierzulande letztendlich ausfallen wird, erfahren wir womöglich erst nach der offiziellen Präsentation des Vorzeigemodells, die am 29. März 2017 erwartet wird. Einen Ersteindruck könnten wir aber bereits Ende Februar erhalten: Angeblich zeigt Samsung auf dem MWC 2017 einen kurzen Teaser zum Top-Smartphone.