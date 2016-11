Galaxy S8: Tests von Samsung sollen im Januar beginnen

Das Galaxy S8 kommt – die Frage ist nur, wann: Neuen Gerüchten zufolge macht Samsung bei der Entwicklung seines nächsten Vorzeigemodells Fortschritte – die umfangreichen Tests des Smartphones sollen im Januar 2017 beginnen.

So sollen wichtige Zulieferer dazu angehalten worden sein, erste Einheiten ihrer Komponenten für das Galaxy S8 im Januar des kommenden Jahres zur Verfügung zu stellen, berichtet die koreanische Webseite The Investor unter Berufung auf einen Hersteller, der für Samsung tätig ist. Im Februar soll dann die Belieferung in "vollem Umfang" stattfinden. Wann das Smartphone letztlich erscheinen soll, können aber auch die anonymen Quellen nur mutmaßen.

Release im März zumindest möglich

Gerade erst hat das Wall Street Journal berichtet, dass Samsung den Marktstart des Galaxy S8 womöglich auf April 2017 verschiebt. Der Grund dafür könnte in den sorgfältigen Tests bestehen, die nach den Problemen mit dem Akku des Galaxy Note 7 nötig sein sollen. Der Quelle von The Investor zufolge sei es aber durchaus möglich, dass Samsung das Gerät wie ursprünglich geplant auf dem MWC vorstellt, der Ende Februar in Barcelona stattfindet. Das Smartphone könnte dann wie schon die Vorgänger auch im März erhältlich sein.

Sollte die Gerüchteküche Recht behalten, drehen sich die Kernfeatures des Galaxy S8 um den Bildschirm und einen KI-Assistenten. Das Display des Galaxy S7-Nachfolgers soll große Teile der Vorderseite einnehmen und mindestens um zwei Ecken gebogen sein. Der Assistent, dessen Existenz Samsung unlängst bestätigt hat, soll von dem Unternehmen Viv Labs entwickelt werden und Sprachbefehle ermöglichen. Außerdem soll der Assistent, der Bixby heißen könnte, über ein besseres Kontextverständnis verfügen als zum Beispiel Apples Konkurrent Siri.