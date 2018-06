Galaxy S8 und Galaxy A6 Plus erhalten Sicherheitsupdate für Juni

Samsung stattet gleich mehrere Smartphones mit einem aktuellen Sicherheitsupdate aus: Das Galaxy S8, das Galaxy A6 Plus und das Galaxy J7 Plus erhalten in den ersten Regionen eine Aktualisierung. Diese bringt offenbar noch einige kleinere Verbesserungen und ein neues Feature mit – zumindest bei einem der genannten Modelle.

Für das Galaxy S8 ist die Aktualisierung zumindest in den USA verfügbar, wie SamMobile berichtet. Das Galaxy A6 Plus bekommt die neue Version hingegen schon in China, während das hierzulande nicht erhältliche Galaxy J7 Pro das Update bereits in Indien bekommt. Mit dem enthaltenen Sicherheitsupdate für Juni werden gleich mehrere Lücken im Betriebssystem geschlossen. Es werden beispielsweise fünf kritische Angriffspunkte adressiert, die speziell bei Samsungs Benutzeroberfläche bestehen. Dazu kommen noch zahlreiche mit "Hoch" und "Moderat" eingestufte Lücken, die gestopft werden.

Passendes Produkt Samsung Galaxy A6 Plus 8.0

Verbesserungen für das A6 Plus

Welche weiteren Neuerungen oder Optimierungen mit dem Update für das Galaxy S8 kommen, geht aus der Quelle nicht hervor. Nutzer des Galaxy A6 Plus können sich aber anscheinend auf eine verbesserte Stabilität der Kamera-App freuen. Zudem ist nach der Aktualisierung "HDR" für Aufnahmen verfügbar. Das Feature sorgt dafür, dass Helligkeitsunterschiede auf Bildern nicht allzu groß ausfallen. Wie gut das Ganze auf dem A6 Plus funktioniert, muss sich aber erst noch zeigen.

Es dürfte nun nicht mehr lange dauern, bis ihr die Aktualisierung auch in Deutschland für das Galaxy S8 oder das Galaxy A6 Plus beziehen könnt. In der Regel weist euch euer Smartphone automatisch auf die neue Android-Version hin. Wollt ihr nicht warten, könnt ihr in den Einstellungen ebenso manuell eine Suche nach neuen Updates starten.