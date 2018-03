Galaxy S8 und Note 8: Alle Geräte sollen Oreo in drei Wochen erhalten

Was lange währt, wird endlich gut: Innerhalb der nächsten zwei bis drei Wochen sollen alle Samsung Galaxy S8, Galaxy S8 Plus und Galaxy Note 8 mit Android Oreo versorgt sein, kündigt der Hersteller in seinem Forum an.

Zunächst werden Modelle mit Netzsperre und anschließend entsperrte Smartphones das Update auf Googles aktuelles Betriebssystem erhalten, schreibt der Konzern. Für die Geräte, mit denen ihr den Mobilfunkanbieter frei wählen könnt, seien zusätzliche Tests nötig, da das Update mit allen Providern funktionieren müsse, so die Erklärung. Aktuell werde Android Oreo final getestet.

Update lief schon einmal schief

Die Zeit für akribische Untersuchungen sollte sich Samsung durchaus nehmen. Zuletzt strauchelte der Hersteller, als er das Oreo-Update bereits einmal veröffentlichte. Samsung zog die Aktualisierung aber rasch wieder zurück, da die Version fehlerbehaftet war. Bereits Ende 2017 hieß es, das Update sei fast fertig.

Gleichzeitig wirft die Posse um Android 8.0 kein gutes Licht auf Samsung. Anderen Herstellern gelang es längst, ihre Smartphones mit dem Betriebssystem auszustatten. Besitzer von einem Galaxy S8, Galaxy S8 Plus und Galaxy Note 8 müssen sich hingegen in Geduld üben und können bislang nicht von den Oreo-Verbesserungen profitieren. Das Samsung Galaxy S9 ist von den Problemen nicht betroffen, das High-End-Smartphone wird direkt mit Android Oreo ausgeliefert.