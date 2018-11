Galaxy S8 und Note 8 erhalten neue Benutzeroberfläche One UI wohl doch

Samsung stellte auf seiner November-Keynote die neue Benutzeroberfläche One UI vor. Selbst etwas ältere Smartphones wie das Galaxy S8 sollen diese erhalten. Allerdings wohl etwas später als die neueren Geräte des südkoreanischen Herstellers.

Ab Januar 2019 erhalten das Samsung Galaxy S9, das Galaxy S9 Plus und das Galaxy Note 9 Android Pie und die Smartphone-Benutzeroberfläche One UI, wie Jee Woon Lee bekannt gab. Der Senior Designer of UX Design verlor aber kein Wort über ältere Galaxy-Generationen und schien Gerüchte zu bestätigen, laut denen One UI sowohl am Galaxy S8 und S8 Plus als auch am Galaxy Note 8 vorbeigehe. Ein Leak-Experte widerspricht nun.

Beta-Phase startet im November

S8, S8 Plus und Note8 werden die zukünftige Benutzeroberfläche ebenfalls erhalten, meldet Ice Universe. Der in der Regel sehr gut informierte Twitter-Nutzer beruft sich auf Informationen leitender Samsung-Mitarbeiter. Wann die Entwickler das Update für die drei Geräte veröffentlichen, wird allerdings nicht genannt.

Zuerst sind S9 und Co. dran: Der Umstieg auf Android Pie und One UI erfolgt für die aktuellen Top-Smartphones im Januar 2019. Eine offene Beta-Phase soll noch im November 2018 starten. Mit One UI könnt ihr euer Smartphone laut Samsung leichter bedienen. Der Hersteller bringt künftig alle wichtigen Bedienelemente in der unteren Hälfte des Bildschirms unter. Ihr könnt demnach auch dann alle wichtigen Buttons erreichen, wenn ihr das Smartphone mit nur einer Hand nutzt. Neu sind zudem überarbeitete Icons und ein Nachtmodus.