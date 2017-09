Galaxy S8 und S8 Plus in "Rose Pink" offiziell für Europa angekündigt

Neue Farbe für das Galaxy S8: Samsung will sein Top-Smartphone in "Rose Pink" auch in Europa verkaufen. Der Release soll schon in Kürze erfolgen, jedoch bleibt unklar, ob der Hersteller die Farbe auch in Deutschland anbieten wird.

Zumindest im niederländischen Newsroom von Samsung ist die Ankündigung von dem Galaxy S8 und dem Galaxy S8 Plus in "Rose Pink" für Europa zu finden, wie SamMobile berichtet. Demnach dürfte die Ausführung zumindest in Deutschlands Nachbarland erscheinen. Im deutschen Pressebereich des Herstellers ist jedoch noch nichts davon zu lesen. Wie der Name schon sagt, ist diese Farbvariante in einem Pink/Rosa-Ton gehalten. Zur Geltung kommt die Farbe allerdings nur auf der Rückseite; die schmalen Ränder der Vorderseite sind wie bei den anderen S8-Modellen Schwarz.

Keine Preissenkung von Samsung

An der Ausstattung seines Top-Smartphones hat Samsung nichts verändert: Verbaut sind der Exynos 8895 und 4 GB RAM. An internem Speicher sind 64 GB vorhanden. Das Galaxy S8 besitzt ein 5,8-Zoll-Display im 18,5:9-Format, das in QHD+ auflöst, das S8 Plus hat einen größeren 6,2-Zoll-Screen mit gleicher Auflösung und gleichem Seitenverhältnis.

Der Release soll in den Niederlanden bereits Anfang Oktober 2017 erfolgen, preislich verlangt der Hersteller für die kleine Variante 799 Euro, das größere Modell kostet 899 Euro. Zumindest in Deutschland sind S8 und S8 Plus in den Farben "Midnight Black" "Orchid Grey" und "Arctic Silver" über Drittanbieter aber schon deutlicher günstiger zu haben. Samsung selbst hat die Preise aber auch hierzulande noch nicht offiziell gesenkt.