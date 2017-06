Galaxy S8 und S8 Plus: Letztes Update schränkt Farbwahl ein

Samsung stellt aktuell für das Galaxy S8 und das S8 Plus ein Software-Update bereit. Neben neuen Funktionen, gestopften Sicherheitslücken und behobenen Problemen fällt eines auf: Die Benachrichtigungsleiste lässt sich nicht mehr so frei konfigurieren wie zuvor.

Bisher konntet Ihr den Hintergrund der Leiste farblich nahezu frei gestalten. Neben sechs voreingestellten Farben gab es die Option, das Layout über eine RGB-Chart nach Belieben anzupassen. Letztere Möglichkeit fehlt seit der jüngsten Aktualisierung, berichtet SamMobile. Die noch zur Verfügung stehenden Auswahlmöglichkeiten sind allesamt aufgehellte Farben. Ein klares Weiß oder reines Schwarz sind nicht mehr auswählbar. Insbesondere eine ganz dunkle Navigationsleiste ist bei Freunden von Dark Themes jedoch beliebt.

Angst vor eingebrannten Pixeln?

Warum das südkoreanische Unternehmen die RGB-Leiste auf dem Galaxy S8 und S8 Plus entfernt hat, ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Samsung mit den seichten Farben versucht, eine visuelle Einheitlichkeit zu den Layouts der Apps zu schaffen. Android Authority mutmaßt, dass sich der Tech-Gigant davor fürchtet, einige Farbentypen könnten den Verschleiß der OLED-Bildschirme beschleunigen und einbrennen. Samsung gäbe daher nur "sichere" Farbvarianten frei.

Das Update für das Galaxy S8 steht mittlerweile auch in Europa zum Download bereit. Die beiden Top-Geräte von Samsung lassen sich Over-the-Air aktualisieren. Zur neuen Firmware zählen unter anderem 119 gestopfte Sicherheitslücken, eine verbesserte Kamera und optimierte Icons in der Navigationsleiste. Ihr erhaltet eine Benachrichtigung oder könnt in den Einstellungen unter "Über das Gerät" manuell nachschauen, ob der Download bereits auf Eurem Smartphone verfügbar ist.