Galaxy S8 und S8 Plus: Neues Foto der Top-Smartphones aufgetaucht

Schon am 29. März 2017 wird Samsung das Galaxy S8 und das S8 Plus auf einem Event in New York offiziell präsentieren. Erneut ist ein Foto aufgetaucht, das das Top-Smartphone im Vorfeld zeigen soll. Die Aufnahme ist jedoch mit Vorsicht zu genießen, da offenbar auch ein Nachbau des Vorzeigemodells existiert, der nicht von Samsung stammt.

Auf dem vom Nutzer Leakspinner via Slashleaks verbreiteten Bild sehen wir das Galaxy S8 und S8 Plus direkt nebeneinander. Beide Geräte sind zudem womöglich mit einer Schutzhülle über der Displayfront ausgestattet. Auffällig ist der Größenunterschied der Smartphones: So ist da Plus-Modell wie erwartet wenige Zentimeter länger und etwas breiter als die herkömmliche Variante. Ein Vergleich von Konstruktionszeichnungen hat vor wenigen Tagen bereits ein ähnliches Größenverhältnis zwischen den beiden Modellen gezeigt.

Fake oder nicht?

Ob ein angeblich geleaktes Foto wirklich das Original-Gerät zeigt, sollte generell infrage gestellt werden. Skepsis ist zurzeit aber offenbar besonders bei Aufnahmen des Galaxy S8 angebracht: Android Community zufolge ist nämlich ein Nachbau des Vorzeigemodells in Umlauf, von dem bereits mehrere Bilder existieren (Foto unterhalb des Artikels). Angeblich werde das Gerät in China auf der Straße verkauft. Auffällig sei, dass sich der Fingerabdrucksensor auf der Rückseite links neben der Kamera befindet und nicht rechts. Zudem soll die Fälschung deutlich dicker als das Original sein und oberhalb des Displays einen breiteren Lautsprecher besitzen.

Auf dem neuen Bild, das mutmaßlich das Galaxy S8 und S8 Plus zeigt, könnten diese Merkmale des Nachbaus durch die Display-Schutzhülle kaschiert werden. Viel ist auch von der Statusleiste aufgrund der Spiegelungen im oberen Bereich des Bildschirms nicht zu erkennen, doch womöglich befindet sich die Akku-Anzeige bei den Modellen an unterschiedlichen Positionen. Ob das auf dem Bild gezeigte Design also der Wirklichkeit entspricht, erfahren wir voraussichtlich erst zur Präsentation von Samsung Ende März 2017.