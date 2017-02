Galaxy S8 und S8 Plus: Video zeigt Smartphones in Aktion

Sehen wir hier bereits funktionierende Prototypen des Galaxy S8 und des Galaxy S8 Plus? Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das die beiden Top-Smartphones von Samsung in Aktion zeigen soll.

Deutlich zu erkennen ist das Always-On-Display des Smartphones auf der rechten Seite, bei dem es sich mutmaßlich um das Galaxy S8 Plus handelt. Der Nutzer drückt einen Button an der Seite, woraufhin offenbar der Browser gestartet wird und das Suchfeld von Google zu sehen ist. Bei beiden Geräten sind außerdem auf den Bildschirmen die Soft-Keys zu erkennen, die Gerüchten zufolge den physischen Home Button ersetzen sollen.

Enthüllung am 29. März

In Bezug auf das Design bestätigt das Video eine Vielzahl an Gerüchten zum Galaxy S8 und S8 Plus: Beide Smartphones verfügen offenbar über einen um die Seiten gebogenen Bildschirm, der nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. Die Rückseiten der beiden Geräte sind nur undeutlich zu sehen – dennoch scheint sich der Fingerabdrucksensor wie vermutet neben der Hauptkamera zu befinden.

Erst kürzlich ist eine Grafik aufgetaucht, die viele Details zur Ausstattung des Galaxy S8 preisgeben soll. Demnach wird beispielsweise das Display des Smartphones mit 2880 x 1440 Pixeln in QHD+ auflösen und wie das LG G6 ein Seitenverhältnis von 18:9 bieten. Samsung hat sein neues Vorzeigemodell nicht auf dem MWC 2017 vorgestellt – aber verraten, dass die Präsentation am 29. März 2017 in New York auf einem speziellen Event stattfinden soll.