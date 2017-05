Galaxy S8: Update für Bluetooth-Verbindung soll flächendeckend ausrollen

Einige Besitzer des Galaxy S8 leiden offenbar unter Problemen mit der Bluetooth-Verbindung. Schon bald sollen diese jedoch der Vergangenheit angehören: Ein entsprechender Fix ist bereits in den ersten Regionen verfügbar und soll demnächst auch andernorts bereitgestellt werden.



Sowohl beim Galaxy S8 als auch beim Galaxy S8 Plus kann es dazu kommen, dass die Bluetooth-Verbindung zu einem Gerät einfach abbricht, berichtet Android Central. Dieses Problem trete unabhängig von der Art des gekoppelten Gerätes auf: Im offiziellen US-Forum von Samsung berichten Nutzer beispielsweise von Problemen mit dem Smartphone in Kombination mit Smartwatches wie der Gear S3 Classic, doch auch die Verbindung zu in Fahrzeugen verbauten Entertainment-Systemen breche sporadisch ab.

Rollout in den kommenden Wochen

Ein Update zur Lösung des Problems ist offenbar bereits fertig, das die "Bluetooth Konnektivität und Stabilität" verbessern soll. Aktuell rollt der Hotfix aber offenbar nur in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Android Central rechnet jedoch damit, dass die Aktualisierung in den kommenden Wochen weitere Länder erreicht. Demnach sollte der Fehler bald auch in Deutschland behoben sein.

Das Bluetooth-Problem ist nicht das erste Problem, das auf dem Galaxy S8 aufgetreten ist. Kurz nach dem Release des Vorzeigemodells haben sich mehrere Nutzer bereits über einen Rotstich auf dem Screen beschwert. Samsung hat daraufhin ein Update ausgerollt, das Nutzern eine Farbkorrektur des Displays mit erweiterten Einstellungsmöglichkeiten erlaubt, damit diese den Fehler selbst beheben können.