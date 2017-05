Galaxy S8 verkauft sich offenbar doppelt so schnell wie Vorgänger

Das Galaxy S8 ist wohl ein voller Erfolg: Samsung hat zwar bisher noch keine offiziellen Verkaufszahlen veröffentlicht, doch das Top-Smartphone soll sich deutlich besser als sein Vorgänger verkaufen. Womöglich stellt der Hersteller sogar einen Rekord auf – zumindest innerhalb des Unternehmens.

Allein in Südkorea habe Samsung 37 Tage nach Release des Galaxy S8 mehr als eine Million Geräte verkauft, berichtet The Investor. Weltweit soll es aktuell noch besser aussehen: Einem Sprecher des Herstellers zufolge verkauft sich das Top-Smartphone genau so oft wie Galaxy S7 und Galaxy S7 Edge in der doppelten Zeit.

Schon 20 Millionen Verkäufe?

Die Vorgänger des Galaxy S8 sollen sich in den ersten Monaten über 10 Millionen Mal verkauft haben. Demnach könnte es sein, dass Samsung das neue Top-Smartphone bereits über 20 Millionen Mal veräußert hat. Das könnte ein neuer Verkaufsrekord für das Unternehmen sein. Ob dem wirklich so ist, erfahren wir vermutlich erst dann, wenn das Unternehmen voraussichtlich Ende Juni die Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2017 veröffentlicht.

Analysten rechnen damit, dass Samsung bis zum Ende des Jahres 2017 über 50 Millionen Exemplare des Galaxy S8 und des Galaxy S8 Plus ausliefert. Es bleibt abzuwarten, ob sich diese Prognose bewahrheitet. Denn im Herbst erhält das Smartphone große Konkurrenz: Voraussichtlich im September erscheinen das iPhone 8 von Apple und das Galaxy Note 8 von Samsung selbst. Dies könnte die Verkaufszahlen des Galaxy S8 deutlich zurückgehen lassen.