Galaxy S8: Vorstellung könnte doch schon auf dem MWC 2017 stattfinden

Gerüchten zufolge soll das Galaxy S8 am 18. April 2017 erscheinen und die Präsentation auf einem Event in New York erfolgen – oder doch nicht? Womöglich wird das neue Top-Smartphone nun doch schon auf dem Mobile World Congress 2017 in Barcelona vorgestellt, wie The Investor berichtet.

In den vergangenen Jahren hat Samsung seine Vorzeigemodelle der Galaxy S-Reihe regelmäßig auf dem MWC vorgestellt. Entgegen verschiedenen Behauptungen könnte dies auch in diesem Jahr beim Galaxy S8 der Fall sein, der Release soll aber trotzdem erst im April stattfinden. Erwartet werde, dass Samsung eine kleine Anzahl an Geräten für den Kongress bereits im Gepäck hat. Quelle dieser Aussage sei eine Person, die lieber anonym bleiben möchte.

Hohe Erwartungshaltung

Für das Galaxy S8 soll sich Samsung sehr hohe Ziele gesetzt haben – auch wegen des angeblich verspäteten Releases. Insgesamt sollen 60 Millionen Einheiten des Top-Smartphones produziert werden, davon 10 Millionen bis zum Release. Sollte sich das Gerät wirklich so gut verkaufen wie erwartet, dürfte der finanzielle Verlust durch das Galaxy Note 7-Debakel schnell in Vergessenheit geraten.

Rund um Hardware und Design des Galaxy S8 existieren eine Menge Gerüchte. Zeitweise war sogar schon von einem integrierten Beamer die Rede. Zuletzt hieß es, das Smartphone könnte auch in einer Version mit 6-Zoll-Display erscheinen und sogar 8 GB RAM besitzen. Weitere Informationen und Gerüchte haben wir für Euch in einer Übersicht zusammengefasst. Womöglich bringt Samsung bereits zum MWC 2017 endlich Klarheit – wir sind gespannt, welche Vorhersagen letztendlich richtig lagen.