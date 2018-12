Galaxy S9: Android-Pie-Update soll sich stark auf Akku auswirken

Das Update mit Android Pie ist nun seit einigen Tagen für das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus erhältlich. Nun melden sich erste Stimmen, die Probleme mit der Software festgestellt haben wollen. Wie es heißt, soll der Akku schlagartig Energie verlieren. Gleichzeitig berichten andere jedoch über eine deutlich gesteigerte Laufzeit. Was ist also los?

Zuerst habe alles normal gewirkt, dann soll die Akkuanzeige des Galaxy S9 Plus von 10 Prozent auf 5 Prozent abgesackt sein – und zwar innerhalb weniger Sekunden. Die Beobachtung von SamMobiles Abhijeet Mishra klingt beunruhigend. Hinzu kommt, dass in den Kommentaren zum Bericht einige Nutzer eine ähnliche Erfahrung beschreiben. Allerdings gibt es auch Hoffnung, denn die Mehrheit hat offenbar nur Lob für das Update übrig.

Hilft ein einfacher Trick?

Deutlich mehr Nutzer berichten nämlich, dass sie keine abfallende Akkuanzeige ausfindig machen konnten. Stattdessen soll die Akkulaufzeit ihres Galaxy S9 mit dem Update auf Android Pie sogar drastisch zugenommen haben. Mehrere Nutzer sprechen von einem Plus von etwa 20 Prozent. Was aber führt dann zum schlagartigen Verlust von Akkuleistung bei den übrigen S9-Besitzern?

Auch in den Kommentaren zum Fehlerbericht finden sich Überlegungen zur Ursache wieder. Eine eindeutige Erklärung wird jedoch nicht gefunden. Mehrere Nutzer sind sich aber einig, dass Betroffene probieren sollten, ihr Galaxy S9 oder S9 Plus auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Nach der Neueinrichtung soll sich die nervöse Akkuanzeige wieder beruhigen und die Gesamtlaufzeit sogar zunehmen.