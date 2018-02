Galaxy S9: Bilder von Samsungs offiziellen Hüllen aufgetaucht

Die Vorstellung des Galaxy S9 naht: Ende Februar 2018 wird Samsung sein neues Vorzeigemodell der Öffentlichkeit präsentieren. Nun sind im Internet Bilder aufgetaucht, die offizielle Schutzhüllen für das High-End-Gerät zeigen sollen – in verschiedenen Variationen.

Auf den Bildern, die von Winfuture kommentarlos unter der Überschrift "Samsung Galaxy S9 Accessories" veröffentlicht wurden, sind zahlreiche Schutzhüllen in unterschiedlichen Farben zu sehen. Die Bilder bestätigen laut SamMobile, dass Samsung die Cases in zwei neuen Stilrichtungen anbieten wird: "Hyperknit" und "Protective Standing". Bei Hyperknit handelt es sich um eine gewebte Struktur, deren Oberfläche an Sportkleidung erinnern soll.

Militärischer Sicherheitsgrad

Das "Protective Standing Cover" ist hingegen bereits für das Galaxy Note 8 erhältlich und soll auch das Galaxy S9 nach militärischen Standards vor Schaden bewahren. Außerdem verfügt es über einen Ständer, der die bequeme Nutzung im Landscape-Mopus ermöglicht. Auch das offizielle "Clear View Cover" könnt ihr dazu verwenden, um das Smartphone auf dem Nachttisch als Wecker aufzustellen. Einen Eindruck von dieser Hülle vermitteln bereits kürzlich geleakte Bilder.

Zu den offiziellen Schutzhüllen für das Galaxy S9 gehören den geleakten Bildern zufolge zudem die sogenannten "Alcantara Cover". Diese Schutzhüllen verfügen über einen integrierten NFC-Chip und sollen sich aufgrund des Materials besonders hochwertig anfühlen. Samsung hat diese Cases mit dem Galaxy S8 eingeführt. Auch die "Silicone Cover" sollen für das S9 erscheinen, die es bereits seit längerer Zeit gibt. Samsung wird das S9 und das S9 Plus am 25. Februar enthüllen – erfahrungsgemäß erscheinen die Schutzhüllen etwa zum gleichen Zeitpunkt wie die Smartphones auch.