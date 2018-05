Galaxy S9: "Die Unglaublichen" sind als AR Emoji verfügbar

Eine der wenigen Neuerungen des Galaxy S9 waren die AR Emoji. Das Feature wird seit dem Release immer wieder fleißig mit neuen Inhalten gefüttert. Durch das "Die Unglaublichen"-Paket werdet ihr nun zum animierten Superhelden.

Im Juni erfolgt in den USA bereits der Kinostart von "Die Unglaublichen 2"; in Deutschland müssen wir noch bis zum Herbst warten. Die anstehende Premiere auf der großen Leinwand nutzen Disney und Samsung, um ihre Partnerschaft zu pflegen und bringen die wichtigsten Charaktere auf euer Galaxy S9. Zur Auswahl stehen Mr. Incredible, Elastigirl, Jack-Jack, Violet, Dash und sogar Frozone. Diese steuert ihr mit eurer Mimik und verschickt sie als animierte Sticker an eure Freunde.

So holt ihr euch Mr. Incredible

Um an die Figuren zu gelangen, öffnet ihr zunächst die Kamera-App. Wischt auf dem Bildschirm bis ihr beim Reiter "AR-Emoji" landet. Es öffnet sich eine kleine Leiste, auf der ihr ganz rechts auf das Plus-Zeichen geht. Dort taucht an erster Stelle das kostenlose "Die Unglaublichen"-Pack auf. Alternativ tippt ihr oben in der Maske auf "Galaxy Apps" und sucht im Sticker-Shop nach euren Helden. Das Paket ist 36,66 MB groß.

Auch wenn Samsung und Disney das Paket im Rahmen der Filmpremiere von "Die Unglaublichen 2" veröffentlichten, stehen euch Mr. Incredible und Co. dauerhaft als AR Emojis zur Verfügung. Bereits im März verwandelten euch der Smartphone-Hersteller und das Medienunternehmen in Zeichentrickfiguren wie Mickey Maus. Weitere bekannte Gesichter aus Filmen wie "Zoomania" und "Die Eiskönigin" sollen folgen.