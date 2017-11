Galaxy S9: Display soll bis zu 90 Prozent der Vorderseite einnehmen

Ein Markenzeichen aktueller High-End-Smartphones ist die sogenannte "Screen-to-Body-Ratio" – und die soll beim Galaxy S9 besonders hoch sein, nämlich 89 oder 90 Prozent. Wie sehr sich das Gerät damit von den bisher erschienenen Smartphones unterscheiden könnte, erklären wir Euch hier.

Die sogenannte "Screen-to-Body-Ratio" wird in einem Prozentwert angegeben, der den Anteil beschreibt, den das Display von der Vorderseite eines Smartphones einnimmt. SamMobile zufolge soll dieser Anteil beim Galaxy S9 nun fast 90 Prozent betragen. Zum Vergleich: Beim iPhone X liegt die "Screen-to-Body-Ratio" je nach Messung zwischen 81 und 83 Prozent.

Gerade noch genug für die Kamera

Beim iPhone X kommen neben der Notch am oberen Rand auch gleichmäßig an allen Seiten verlaufende Ränder zusammen, deren Anteil an der Oberfläche nicht ganz einfach zu bestimmen ist. Das Galaxy S8 besitzt an den Seiten praktisch gar keine Display-Ränder mehr und lediglich oben und unten noch schmale Streifen. Hier liegt der Anteil an der Vorderseite aber trotzdem nur knapp über 83 Prozent. Beim Galaxy S8 Plus sind es immerhin etwa 84 Prozent und Spitzenreiter ist derzeit das Essential Phone mit fast 85 Prozent.

Sollte das Display des Galaxy S9 nun wirklich fast 90 Prozent der Front einnehmen, müsste Samsung noch einiges von den Rändern des S8 wegnehmen – und das ist offenbar auch der Plan: Dem Bericht zufolge soll der Rand unterhalb des Bildschirms fast verschwinden und auch der am oberen Ende noch schmaler werden. Hier dürfte dann noch gerade genug Platz für die Kamera und Sensoren für Annäherung und Umgebungslicht zu finden sein. Vielleicht erfahren wir ja bereits im Januar 2018, ob das Gerücht stimmt.