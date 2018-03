Galaxy S9: Displayfehler sorgt für frustrierte Nutzer

Das Display vom Samsung Galaxy S9 und S9 Plus wurde von Experten als "in jeder Hinsicht überzeugend" gelobt. Zahlreiche Besitzer dürften diese Meinung nicht uneingeschränkt teilen. Sie beschweren sich über sogenannte "tote Zonen". Samsung reagierte bereits. Ihr könnt euer Smartphone auch selbst auf den Fehler testen.

Der Touchscreen von einem Smartphone ist die wichtigste Option, um mit dem Gerät zu interagieren. Genau dieser scheint bei einigen Besitzern der Samsung-Flaggschiffe Probleme zu bereiten. In zahlreichen Einträgen auf Reddit und im offiziellen Forum des Herstellers beschweren sich Nutzer darüber, dass ihr Smartphone in Teilbereichen des Displays nicht auf Eingaben reagiert. Insbesondere das Galaxy S9 Plus scheint von diesen "toten Zonen" betroffen.

Samsung kündigt Untersuchung an

Eine bestimmte Stelle, an der das Display leblos zu sein scheint, gibt es offenbar nicht. Bei einigen tritt der Fehler in der Bildschirmmitte auf und bei anderen am oberen oder unteren Displayrand. Der Versuch, das Smartphone zurück auf die Werkseinstellung zu setzen, bringt offenbar nichts. Ob es sich um ein flächendeckendes Problem handelt oder nur einzelne Geräte betroffen sind, ist nicht bekannt. Laut einem Samsung-Statement gäbe es nur wenige Beschwerden und man untersuche das Problem.

Wer sein Smartphone selbst untersuchen möchte, ruft laut TechRadar den Code *#0*# an und wählt anschließend "Touch" aus. Hier könnt ihr das Display von eurem Galaxy S9 prüfen. Es tauchen zahlreiche kleine Boxen auf, über die ihr nach Belieben kreuz und quer wischt, um das Gerät auf "tote Zonen" zu testen. Sobald alle Boxen grün sind, geht es zurück in die Übersicht. Tippt doppelt auf zurück und ihr landet wieder im normalen Bereich.