Galaxy S9: In diesen Farben soll das Top-Smartphone erscheinen

In diesen Farben könnt ihr das Galaxy S9 zum Marktstart angeblich erwerben: Viele Gerüchte zu Samsungs nächstem Premium-Smartphone drehen sich aktuell um die Ausstattung. Nun heißt es, dass der Hersteller das Gerät zum Release in vier Farben zur Verfügung stellt.

Das Samsung Galaxy S9 soll zum Launch in den Farben Schwarz, Gold, Blau und Violett erhältlich sein, berichtet SamMobile unter Berufung auf eine exklusive Quelle. Informationen zu den Namen gebe es zwar noch nicht; es sei aber nicht unwahrscheinlich, dass die Ausführung des Galaxy-S8-Nachfolgers in Violett der Version des Galaxy Note 8 in "Deep Blue" sehr ähnlich sehen wird. Ein möglicher Name könnte "Orchid Grey" sein, der schon im April in Samsungs Online-Shop in Brasilien aufgetaucht ist.

Violett vielleicht erst später

Bereits vor dem Release des Galaxy S8 gab es Hinweise darauf, dass Samsung eine violette Farbausführung zumindest in Erwägung zieht: So hatte das Unternehmen eine Umfrage zu gewünschten Farben durchgeführt, in der auch die Farbe "Amethyst" auftauchte – ein Farbton, der sich im Farbspektrum sehr nahe bei Violett befindet.

Es wird sich zeigen, in welchen Farben Samsung das Galaxy S9 tatsächlich herausbringt. Es ist nicht unüblich, dass das Unternehmen bestimmte Farben nur in manchen Regionen anbietet. Möglich ist zudem auch, dass eine besondere Farbe erst ein paar Wochen oder Monate nach dem offiziellen Marktstart erscheint, wie unlängst das Galaxy S8 in Rot gezeigt hat. Vermutlich wissen wir schon in Kürze mehr – die Hinweise mehren sich, dass Samsung 2018 einen frühen Release des neuen Vorzeigemodells anstrebt.