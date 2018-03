Galaxy S9 laut Stiftung Warentest stabiler als Vorgänger

Vor dem Falltest war Stiftung Warentest skeptisch, das Galaxy S9 überzeugt aber und schneidet deutlich besser ab als sein Vorgänger. Insgesamt fällt das Urteil der Experten aber ernüchternd aus.

"Das Samsung Galaxy S9 und das S9 Plus sind ihren Vorgängern im Aussehen verdächtig ähnlich", stellte Stiftung Warentest vor dem Falltest fest und rechnete offenbar mit dem Schlimmsten. Das Galaxy S8 und S8 Plus wiesen in der Falltrommel bereits nach 50 von 100 Stürzen aus 80 Zentimeter Höhe zahlreiche Risse auf. Am Ende kamen sie mit erheblichen Beschädigungen aus der Trommel. Das Galaxy S9 und S9 Plus hingegen kamen mit leichten Blessuren davon. Test bestanden.

iPhone X chancenlos

"Offenbar lassen sich auch Smartphones mit über den Seiten gebogenem Display und Glasrück­seite so konstruieren, dass sie in der Falltrommel nicht kaputt gehen", so die zufriedenen Tester. Die beiden Geräte weisen damit das iPhone X deutlich in seine Schranken. Das Apple-Modell wurde im November 2017 von Stiftung Warentest noch als "das zerbrechlichste iPhone aller Zeiten" bezeichnet. Es war das erste iPhone, das den Test nicht bestand.

Die neue Stabilität vom Galaxy S9 ist für die Tester allerdings auch der einzige Grund, warum Nutzer es einem Galaxy S8 vorziehen sollten: "Bis auf die Bruchfestigkeit lassen sich bei den S9ern Verbesserungen erst bei genauem Hinschauen erkennen", so das ernüchternde Fazit. Das deutlich günstigere Vorgängermodell mit Schutzhülle sei die bessere Alternative. Laut den Testern kann das Galaxy S9 bei der Kamera nur kleinere Optimierungen vorweisen und der Klang sei besser, der Akku dafür schwächer.