Galaxy S9: Neuer Hinweis auf Kamera mit nur einer Linse

So soll die Rückseite des Galaxy S9 aussehen

In diesem Artikel

Erkennbar ist angeblich die in Schwarz gehaltene Rückseite des Galaxy S9, berichtet SamMobile. Das interessante daran ist die Aussparung für die Kamera: Diese wirkt, als sei sie gerade groß genug für eine Linse. Denn Darunter müsste der restliche freie Platz von dem Fingerabdrucksensor eingenommen werden, den Samsung auch älteren Gerüchten zufolge nicht mehr, wie etwa beim Galaxy S8, neben der Kamera platzieren wird. Aufgetaucht ist das Bild im chinesischen Mikroblogging-Netzwerk Weibo.

Kein Sensor im Display?

Natürlich könnte anstelle des Fingerabdrucksensors auch eine zweite Kamera in der Aussparung Platz finden. Doch dann müsste das Galaxy S9 über einen Fingerabdrucksensor im Display verfügen – was derzeit nicht sehr wahrscheinlich ist, da Synaptics die entsprechende Technologie wohl zuerst für ein Gerät von Hersteller Vivo produziert. Derzeit deutet zudem auch kein Gerücht mehr darauf hin, dass die Entsperr-Methode ganz weggelassen und durch eine 3D-Gesichtserkennung ersetzt wird.

Interessant ist ebenso die Form der Rückseite: Wie auf den zuvor aufgetauchten Renderaufnahmen, die auf Bauzeichnungen des Smartphones basieren sollen, sehen wir hier eine eher rechteckige Form, die an das Galaxy Note 8 erinnert. Das Galaxy S8 wirkt dagegen ein Stück weit mehr abgerundet. Ob wir hier tatsächlich das finale Design sehen, erfahren wir voraussichtlich in wenigen Monaten: Angeblich präsentiert Samsung das Smartphone auf dem MWC 2018 im Februar. Das etwas größere Galaxy S9 Plus soll übrigens über eine Dualkamera verfügen.