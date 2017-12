Galaxy S9 ohne neues Design? Samsung scheitert offenbar an schmalerem Rand

In diesem Artikel

Auf Twitter hat der Leaker Ice Universe behauptet, dass Samsungs Top-Gerät für 2018 kaum schmaleren Ränder bekommt, weil das entsprechende Modell "den Test" nicht bestanden hat. An welchem Test die erste Version des Galaxy S9 genau gescheitert ist, verrät er jedoch nicht. Demnach hat sich Samsung also dazu entschieden, das Design vom Galaxy S8 kaum verändert erneut zu benutzen. Unterscheiden dürften sich die Modelle daher nur durch die Position des Fingerabdrucksensors. Dieser befindet sich beim Nachfolger angeblich unterhalb der Kamera – und nicht daneben.

Technik oder Stabilität?

Zuvor haben gleich mehrere Gerüchte darauf hingedeutet, dass besonders der Rand unterhalb des Displays beim Galaxy S9 minimiert wird. Das Gerät selbst sollte dadurch wohl ebenso etwas schrumpfen. Allerdings würde dies bedeuten, dass im Inneren des Smartphones weniger Platz für die Hardware vorhanden ist. Womöglich hat sich Samsung letztendlich gegen dieses Design entschieden, um zum Beispiel den Akku nicht verkleinern zu müssen.

Vielleicht ist aber auch die Stabilität des Galaxy S9 ein wichtiger Faktor gewesen. Schon das Galaxy S8 wurde beispielsweise von Stiftung Warentest als "außergewöhnlich empfindlich" bezeichnet – was letztendlich auch viele Besitzer des Smartphones in Rezensionen bemängeln. Womöglich hat der dünnere Rand also die Wahrscheinlichkeit noch weiter erhöht, dass ein Sturz direkt zum Displayschaden führt.

Da es sich bei der Designänderung nur um ein Gerücht handelt, könnte alles aber doch noch anders kommen, als vermutet. Wie das S9 tatsächlich aussieht, erfahren wir wohl erst Anfang 2018: Angeblich findet die Präsentation des Smartphones auf dem Mobile World Congress (MWC) im Februar statt.