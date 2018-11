Galaxy S9 Plus könnte bald DeX-Feature des Galaxy Note 9 erhalten

Samsung wird möglicherweise ein praktisches Feature des Galaxy Note 9 für das Galaxy S9 Plus nachreichen: Künftig könnte auch letzteres Gerät ohne Docking-Station Zugriff auf den DeX-Modus gewähren. Dieser macht euer Smartphone zu einer Art PC-Ersatz.

Anstelle eines Docks soll künftig ein einfaches HDMI-auf-USB-C-Kabel genügen, um das Samsung Galaxy S9 Plus in den DeX-Modus zu versetzen, berichtet XDA-Developers. Die auf Android Pie basierende neue Benutzeroberfläche Samsung Experience 10 soll diese Neuerung einführen. Das Video über diesem Artikel bietet angeblich bereits einen Vorgeschmack auf das neue Feature.

Auch für andere Galaxy-Smartphones?

Der etwas mehr als eine halbe Minute lange Clip zeigt anscheinend ein Samsung Galaxy S9 Plus, auf dem eine Beta-Version von Samsung Experience 10 läuft. Wie ihr darin seht, scheint DeX tatsächlich ohne Dock zu funktionieren. Die einzigen Geräte, die dies aktuell bereits ermöglichen, sind das Samsung Galaxy Note 9 und das Galaxy Tab S4.

Geräte wie das Galaxy S9 (Plus) oder das Galaxy S8 (Plus) lassen sich bislang nur in Verbindung mit einem DeX-Pad oder einer DeX-Station in den Desktop-Modus versetzen. Neben dem Plus-Modell könnte auch das kleinere Samsung Galay S9 künftig den Modus ohne Docking-Station unterstützen.

Die beiden Geräte sind sich technisch sehr ähnlich, sodass die im kleineren Modell verbaute Hardware kein Hindernis darstellen sollte. Auch das Galaxy S8, S8 Plus und Note 8 werden Samsung Experience 10 erhalten. Wir sind gespannt, ob sich Samsung DeX dann auf all diesen Geräten ohne Docking-Station nutzen lässt.