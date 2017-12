Galaxy S9 Plus macht womöglich bessere Fotos als das S9

Zwischen dem Galaxy S9 und dem Galaxy S9 Plus wird es wohl mehr Unterschiede geben, als nur die Größe der Smartphones. Das Plus-Modell von Samsung dürfte bessere Fotos machen – wenn vielleicht auch nur bei der Verwendung des zweifachen Zooms. Zumindest deuten Aufnahmen darauf hin, die das Gerät zeigen sollen.

Auf Basis von Bauzeichnungen hat MySmartPrice in Zusammenarbeit mit dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer Renderaufnahmen des Galaxy S9 Plus erstellt. Diese unterscheiden sich durch einen Punkt von den zuvor veröffentlichten Bildern des Galaxy S9: Auf der Rückseite befindet sich eine vertikal verbaute Dualkamera.

Zoom oder Bildverbesserung?

Sollte das Galaxy S9 Plus tatsächlich über eine Dualkamera verfügen, könnte diese wie beim Galaxy Note 8 einen zweifachen optischen Zoom ermöglichen. Damit dürfte die Bildqualität bei dieser Vergrößerung nur geringfügig bis gar nicht vermindert werden. Es ist aber auch möglich, dass die zweite Linse wie beispielsweise beim Huawei P10 unterstützend eingesetzt wird, um die Details von Fotos generell zu erhöhen. Denn offiziell ist hierzu noch nichts bekannt.

Davon abgesehen ist auf den Renderbildern ein Design zu sehen, das dem des Galaxy S8 sehr ähnlich ist. Allerdings wirkt das mutmaßliche Galaxy S9 Plus etwas rechteckiger, was eher an das Note 8 erinnert. Anders als es zunächst angenommen wurde, sollen die Ränder des S9 auf der Vorderseite aber nicht schrumpfen. Angeblich ist Samsung bei dem Versuch gescheitert, den Rand unterhalb des Displays deutlich zu minimieren.