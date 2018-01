Galaxy S9 Plus: Neue Hinweise auf eine Dualkamera

Das Galaxy S9 verfügt über einen hervorragenden Chip – der vor allem in Bezug auf die Bildverarbeitung die Konkurrenz in den Schatten stellen soll. Sowohl das Basismodell mit einfacher Kamera als auch die Plus-Version mit Dualkamera sollen deutlich bessere Fotos machen können als S8 und S8 Plus.

Samsung hat sich das Markenzeichen für die Zeile "The Kamera. Reimagined" gesichert, wie SamMobile berichtet. Frei übersetzt bedeutet das etwa "Die Kamera. Neu gedacht". Zusammen mit der Zeile hat Samsung offenbar auch eine Liste eingereicht, auf der viele Geräte aufgeführt sind, für die der Spruch angewendet werden kann – Smartphones befinden sich darunter. Einen weiteren Hinweis auf die verbesserten Kameraeigenschaften des Galaxy S9 liefert Samsung mit der Ankündigung des Exynos 9810.

Vier Linsen werden unterstützt

Der Chipsatz, der voraussichtlich das Galaxy S9 und das S9 Plus antreiben wird, soll eine Reihe an Eigenschaften mitbringen, die sich positiv auf die Kamera auswirken. Der Exynos 9810 beinhaltet demnach einen "Dual Image Signal Processor", der bis zu vier Linsen unterstützt – also zum Beispiel eine einfache Frontkamera, einen Irisscanner und eine Dualkamera auf der Rückseite. Den Gerüchten zufolge wird das S9 Plus als erstes Gerät der S-Reihe eine Hauptkamera mit zwei Linsen besitzen.

Doch auch das einfache Galaxy S9 wird voraussichtlich von den Foto-Eigenschaften des Exynos 9810 profitieren. Angesichts dessen, dass Samsung beim Design im Vergleich zum Vorgänger keine großen Änderungen vorgenommen haben soll, ist es durchaus wahrscheinlich, dass die verbesserte Kamera zum Hauptfeature wird. Die Kamera soll zum Beispiel erweiterte Bildstabilisierung und Videos mit UHD-Auflösung unterstützen. Im Februar wissen wir mehr – dann soll Samsung beide Smartphones auf dem MWC 2018 präsentieren.