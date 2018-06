Galaxy S9 Plus: Samsung könnte günstige Lite-Version veröffentlichen

Arbeitet Samsung an einer günstigen Version des Galaxy S9 Plus?

Offenbar plant Samsung die Veröffentlichung eines neuen Smartphones: Im Internet sind Bilder von einem Modell aufgetaucht, das dem Galaxy S9 Plus sehr ähnlich sieht. Allerdings handelt es sich wohl eher um ein Gerät aus der Mittelklasse. Es sei zudem noch offen, in welchen Regionen es überhaupt erscheinen wird.

Die chinesische Zertifizierungsbehörde TENAA hat ein Samsung-Smartphone mit der Modellnummer SM-G8855 zertifiziert, wie Android Authority berichtet. Auf den Bildern, die ihr im Tweet am Ende des Artikels findet, ist ein Modell zu erkennen, das Ähnlichkeiten zum Galaxy S9 Plus aufweist. Allerdings ist die vertikale Dualkamera auf der Rückseite oben links verbaut und nicht mittig – diesen Aufbau bietet etwa auch das iPhone X.

Smartphone für tolle Fotos?

Den Angaben zufolge soll die Dualkamera mit 24 MP und 16 MP auflösen. Selbst auf der Vorderseite ist offenbar eine 24-MP-Kamera vorhanden. Insgesamt dürfte das noch unbekannte Smartphone also eine gute Grundvoraussetzung für tolle Bilder besitzen. Offen bleibt allerdings, was die Bildsensoren leisten – ein wichtiger Punkt, wenn es um Fotoqualität geht.

Eine Sache spricht zumindest dagegen, dass ihr mit dem Smartphone Bilder in Premium-Qualität machen könnt: Offenbar ist ein Chipsatz verbaut, der nur mit 2,2 GHz oder 1,8 GHz taktet. Zudem seien 4 GB RAM vorhanden. Demnach könnte es sich eher um ein Gerät der Mittelklasse handeln – und es wäre eher verwunderlich, wenn ein solches Modell eine Top-Kamera besitzt, die mit S9 und Co. konkurrieren kann. Zur weiteren Ausstattung des mutmaßlichen Galaxy S9 Plus Lite gehört angeblich ein 6,28-Zoll-Display, das in Full HD Plus auflöst. Außerdem soll der Akku eine Kapazität von 3700 mAh besitzen.

Es sei möglich, dass dieses Smartphone nur in China veröffentlicht wird. Mit dem Galaxy S Light Luxury soll Samsung schon zuvor eine Art Lite-Ausgabe eines Flaggschiffs exklusiv in dieser Region in den Handel gebracht haben – in diesem Fall war aber wohl das Galaxy S8 die Vorlage. Mit Sicherheit lässt sich aber noch nicht sagen, welchen Plan der südkoreanische Hersteller mit dem SM-G8855 verfolgt. Offiziell gibt es noch keine Informationen.