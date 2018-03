Galaxy S9 Plus schlägt Google Pixel 2 und iPhone X im Kamera-Test von DxO

Die Kamera des Galaxy S9 Plus stellt Bestwerte auf

Die US-Verbraucherorganisation Consumer Reports kürte das iPhone X gerade erst zum Smartphone mit der besten Kamera. Das Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus wurden dabei allerdings noch nicht berücksichtigt. Die Kamera-Experten von DxO sind da schon einen Schritt weiter und fällen ein klares Urteil: Das Samsung-Flaggschiff Galaxy S9 Plus ist die neue Nummer 1.

Die renommierten Kameratester zeigten sich vom Smartphone mit Weitwinkel- und Tele-Objektiv begeistert. Die Kamera weise keine einzige Schwäche auf, so das Fazit. Das Galaxy S9 Plus kommt in der Summe auf 99 Punkte und verdrängt den bisherigen Spitzenreiter, das Pixel 2 von Google (98 Punkte), von der Spitze. Apples iPhone X ist neuer Dritter (97). Das Galaxy S9 wurde (noch) nicht bewertet.

Passendes Produkt Samsung Galaxy S9 Plus

S9 Plus knackt Bestmarken

In der Foto-Kategorie kommt das Galaxy S9 Plus auf noch nie dagewesene 104 Punkte. Das Gesamtergebnis wird durch die etwas schwächere Beurteilung der Videoqualität von 91 Punkten etwas nach unten gedrückt. "Der Video-Score zählt trotzdem zu den besten", betonen die Tester.

DxO hebt hervor, dass die Kamera vom S9 Plus bei allen Lichtverhältnissen "exzellente Resultate" hervorbringe. Die Farben seien kräftig und lebhaft. Positiv fielen zudem die Belichtung und die überzeugenden Ergebnisse bei großen Lichtunterschieden auf. "Samsung hat außerdem eine sehr gute Balance zwischen Rauschreduzierung und Details gefunden", so die Experten.