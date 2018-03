Galaxy S9 Plus tritt im Drop-Test gegen iPhone X an

Wie robust ist das Galaxy S9 Plus? Ein Falltest ist dieser Frage auf den Grund gegangen: Der YouTube-Channel EverythingApplePro hat Samsungs großes Flaggschiff gegen das iPhone X antreten lassen. Ein teures Vergnügen, denn beide Geräte kosten jeweils um die 1000 Euro.

Bevor es losgeht, merkt der Tester an, dass das iPhone X in einem früheren Drop-Test bereits einen stabilen Eindruck hinterlassen habe. Es stellt also einen respektablen Gegner für das Galaxy S9 Plus dar. Allerdings weise das iPhone nach einem Wassertest schon vor dem Drop-Test einen "leichten" Display-Schaden auf. Dieser macht sich offenbar durch vertikale grüne Streifen bemerkbar. Schließlich lässt er beide Edel-Smartphones aus Hüfthöhe (etwa 90 Zentimetern) so fallen, dass diese auf dem Rahmen aufkommen. Das iPhone X scheint den Sturz dank seines Metallrahmens besser zu verkraften.

iPhone X schlägt sich etwas besser

Laut dem Tester zeigen sich nur minimale Kratzer, die man "beinahe wegwischen" könne. Der Rahmen des Galaxy S9 Plus weist dagegen deutlich stärkere Beschädigungen auf. Grund dafür sei das anfälligere Material: Statt rostfreiem Stahl (iPhone X) setzt Samsung Aluminium ein. Anschließend müssen beide Smartphones zeigen, wie gut ihre Rückseite einen Fall aus Hüfthöhe verkraftet. Hierbei geben beide eine gute Figur ab: Trotz der Glashüllen kommt es zu keiner stärkeren Beschädigung. Auch nachdem der Tester beide Smartphones auf der Vorderseite aufkommen lässt, zeigen sich keine nennenswerten Schäden.

Wie sieht es aber bei einem Fall aus Kopfhöhe aus? Auch dieser Test ist durchaus alltagsrelevant. Schließlich kann das Smartphone auch beim Telefonieren aus der Hand gleiten. Das iPhone X übersteht einen Fall auf den unteren Rand nahezu unbeschadet. Das Galaxy S9 Plus weist danach nicht nur Beschädigungen an den Seiten, sondern auch Sprünge auf der Glasrückseite auf. Nach einem Fall auf den seitlichen Rand springt aber auch die Rückseite des iPhone X. Der Sturz auf die Vorderseite führt bei beiden zu Sprüngen im Display.

Das Fazit des Testers: Das iPhone X ist insgesamt etwas stabiler als das Galaxy S9 Plus. Vor allem der Stahl-Rahmen habe ihn beeindruckt. Stürze aus Hüfthöhe verkraften beide Smartphones relativ gut – offenbar selbst ohne Hülle. Darauf anlegen solltet ihr es aber nicht, denn die Reparatur für ein iPhone X ist überaus kostspielig und Samsung verlangt für diese Dienstleistung in der Regel auch eine Menge Geld. Diesem Test zufolge dürfte das S9 aber stabiler als sein Vorgänger sein.