Galaxy S9 Plus zerlegt: Flaggschiff ist nicht einfach zu reparieren

Einfach ist das Galaxy S9 Plus wohl nicht zu reparieren

Das Galaxy S9 Plus bietet Features wie etwa einen guten Schutz vor Wasser. Das ist praktisch, doch müssen bestimmte Komponenten des Top-Smartphone wegen einem Defekt getauscht werden, ist allein schon das Öffnen des Gehäuses mit hohem Aufwand verbunden. Experten haben das Smartphone zerlegt und festgestellt: es ist nicht einfach zu reparieren.

Die Teardown-Profis von iFixit haben dem Galaxy S9 Plus vier von zehn Punkte auf der Reparierbarkeits-Skala gegeben. Schon das Öffnen des Top-Modells soll schwierig sein: Bevor die Glasrückseite mit großer Vorsicht entfernt werden kann, lösen die Experten mit einem Fön viel Kleber, der das Gerät zusammenhält. Selbst dann sei Vorsicht geboten: Ein kurzes Kabel verbindet den Fingerabdrucksensor mit der Hauptplatine. Erst wenn dieses ausgesteckt ist, kann die Rückseite komplett entfernt werden.

Samsung mag Kleber

Gleich 16 Schrauben gilt es zu lösen, ehe die Hauptplatine freigelegt ist. Den Akku hat Samsung fest im Galaxy S9 Plus verklebt. Es ist laut iFixit daher sehr schwierig, den Energiespeicher aus dem Smartphone zu bekommen. Offenbar handelt es sich übrigens um den gleichen Akku, der auch im Galaxy S8 Plus verbaut ist.

Recht anstrengend dürfte ebenso der Tausch des Displays werden. Offenbar lässt sich der Screen nicht einfach vom Gerät entfernen und ersetzen: Auch in diesem Fall muss wohl die Rückseite geöffnet werden. Zudem sei es nötig, die inneren Komponenten des Galaxy S9 Plus vor dem Bildschirmtausch auszubauen. Wir empfehlen euch, Reparaturen an dem Top-Smartphone nicht selbst durchzuführen und bei einem Defekt den Samsung-Support zu kontaktieren. Es besteht nicht nur die Gefahr, dass ihr etwas kaputt macht: Öffnet ihr das Gerät, verliert ihr euren Garantieanspruch.