Galaxy S9: Samsung arbeitet mit Disney für AR Emojis zusammen

Mickey Mouse mit eurer Mimik auf dem Galaxy S9: Mit seinem neuen Top-Smartphone hat Samsung auch die "AR Emojis" eingeführt – ein Feature, das nicht nur vom Namen an Apples Animojis auf dem iPhone X erinnert. Eine Unterscheidung kommt offenbar vor allem durch die Charaktere.

Samsung hat sich mit Disney zusammengetan, um aus Filmen und Serien bekannte Figuren als "AR Emojis" anbieten zu können, berichtet Android Authority. Welche Charaktere es genau sein werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Bei der Präsentation von Galaxy S9 und S9 Plus zumindest war Disneys bekannteste Figur bereits zu sehen: Mickey Mouse.

Es sei aktuell noch unklar, ob die "AR Emojis" mit Disney-Figuren exklusiv für Samsungs Galaxy S9 und S9 Plus zur Verfügung stehen, oder ob auch andere Hersteller davon Gebrauch machen dürfen. Bislang gab es eine starke Partnerschaft von Disney und Apple; Disneys CEO Bob Iger beispielsweise ist Mitglied in Apples Direktion. Gut möglich also, dass ihr die Charaktere irgendwann auch als Animojis auf dem iPhone X verwenden könnt.

Die "AR Emojis" auf dem Galaxy S9 und S9 Plus sind eine Mischung aus Apple Animojis und den Bitmojis bei Snapchat. Anders als bei der Konkurrenz erschafft ihr mit dem Samsung-Smartphone einen 3D-Avatar von euch selbst. Apples Animojis hingegen fokussieren sich darauf, eure Mimik widerzuspiegeln. Am 25. Februar 2018 hat Samsung das S9 und S9 Plus offiziell vorgestellt: Es ist bereits bekannt, wie viel die neuen Flaggschiffe zum Marktstart kosten sollen.