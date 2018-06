Galaxy S9: Samsung erweitert AR Emojis um 18 neue Sticker

Neue Sticker für die AR Emojis: Samsung rollt derzeit ein winziges Update für Galaxy S9 und S9 Plus aus. Dieses richtet sich an die Kamera-App und soll das "besondere Feature" der aktuellen Vorzeigemodelle aus Südkorea erweitern.

Zwar sorgten die AR Emojis bei der Vorstellung von Galaxy S9 und S9 Plus nicht für Begeisterungsstürme – hat Samsung doch letztlich einfach Apples Animojis kopiert; dennoch gibt das Unternehmen das Feature nicht auf, wie Android Authority berichtet. Stattdessen verdoppelt der Hersteller das Angebot an Stickern: Statt bisher 18 stehen euch nun insgesamt 36 Sticker zur Verfügung.

Weitere Sticker in Arbeit

Doch damit nicht genug: Samsung hat bereits angekündigt, dass "in den nächsten Monaten" noch einmal 18 neue Sticker hinzukommen sollen. Es sieht also so aus, als wolle Samsung um jeden Preis verhindern, dass Nutzer sich mit den bereits vorhandenen Stickern auf dem Galaxy S9 langweilen. Um an die neuen Sticker zu kommen, müsst ihr lediglich die Kamera-App des S9 mit dem letzten Update aus dem Galaxy App Store versehen. Ihr findet die Aktualisierung im Bereich "Meine Apps".

In Deutschland arbeitet Samsung zur WM mit dem DFB zusammen: So soll es zu dem Event beispielsweise besondere AR Emojis geben. Auch in Zukunft wird es vermutlich weitere Neuerungen geben, zum Beispiel in Form von Videotelefonaten via AR Emoji. Es ist davon auszugehen, dass außerdem noch weitere Hersteller auf den Zug aufspringen werden. Gerade erst hat Xiaomi das Xiaomi Mi8 enthüllt, das die sogenannten "Xiaomojis" ermöglicht.