Galaxy S9: Samsung könnte ab 2018 Harman-Audiotechnik in Smartphones nutzen

Ganze 8 Milliarden Dollar hat Samsung sich die Übernahme von Harman kosten lassen – und das Galaxy S9 könnte als erstes Smartphone davon profitieren. Schon wenige Tage nach der Verkündung des Deals hat Jong-hwan Park, Samsungs Executive Vice President für Automobiltechnik, laut TheInvestor darauf einen ersten Hinweis gegeben.

Wie der hochrangige Samsung-Mitarbeiter während einer Pressekonferenz zur Übernahme von Harman erklärte, werde es einige Zeit dauern, bis man damit beginnen könne, die Synergieeffekte der Übernahme zu verstärken. Er fügte hinzu: "Wenn wir Harmans High-End-Audio-Technologie in der Galaxy S-Smartphone-Reihe einsetzen, könnte das erste Modell 2018 erscheinen." Da im kommenden Jahr zunächst das Galaxy S8 an der Reihe ist, wäre 2018 das Galaxy S9 an der Reihe.

Samsung will kein Auto bauen

Fast eineinhalb Jahre vor dem erwarteten Release-Termin gibt es damit bereits das erste handfeste Gerücht zum Galaxy S9 – und es stammt sogar von Samsung selbst. Einem bestehenden Gerücht, das sich ebenfalls um den koreanischen Hersteller drehte, nahm das Unternehmen während der Konferenz dafür den Wind aus den Segeln.

Demnach sei Samsung nicht an der Herstellung eigener Autos interessiert. Nachdem Gerüchte um Apples Projekt Titan und das sich angeblich in der Entwicklung befindliche Apple Car aufkamen, hieß es auch schnell, dass Samsung sicherlich ebenfalls an eigenen Fahrzeugen arbeite. Im Rahmen der Pressekonferenz wurde klargestellt, dass vielmehr ein Interesse daran bestehe, die Vernetzung von Autos und des Internet of Things über das Internet zu übernehmen.