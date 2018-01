Galaxy S9: Samsungs Chip für künstliche Intelligenz soll sich verspäten

Samsung soll an einem Chip arbeiten, der Befehle für die künstliche Intelligenz von Smartphones verarbeitet. Doch für das Galaxy S9 ist dieser angeblich noch nicht einsatzbereit. Dafür könnte die Komponente noch im Jahr 2018 in einem Gerät verbaut werden.

Spätestens seit Huawei und Apple ihre für künstliche Intelligenz gedachten Chips präsentiert haben, dürfte Samsung an einer eigenen Umsetzung arbeiten. Die entsprechende "Neural Processing Unit" NPU soll schon jetzt so schnell wie die von Huawei und Apple sein, berichtet der Korea Herald unter Berufung auf eine anonyme Quelle, die sich mit der Angelegenheit auskenen soll. Verwendet werde dieser schon im Galaxy S9 – oder doch nicht?

Galaxy Note 9 als KI-Smartphone?

Forbes ist hier anderer Meinung: Der Chip soll nicht bis zur Präsentation des Galaxy S9 fertig sein, die im Februar 2018 im Rahmen des MWC erfolgt. Demnach könnte der KI-Chip von Samsung erst im Galaxy Note 9 zum Einsatz kommen, das voraussichtlich in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 vorgestellt wird. Bis zur Veröffentlichung des Phablets sei es möglich, dass der südkoreanische Hersteller in Sachen Geschwindigkeit mit seiner NPU an der Konkurrenz vorbeizieht.

Mit einer NPU ist es möglich, dass viele Berechnungen für die künstliche Intelligenz auf dem Smartphone selbst durchgeführt werden. Prozesse können so nicht nur flotter verarbeitet werden, es wird auch die CPU des Smartphones geschont – was sich positiv auf die Akkulaufzeit auswirken dürfte. Womöglich werden KI-Chips in diesem Jahr zu den großen Trends gehören, durch die Hersteller ihre Smartphones von der Konkurrenz abgrenzen wollen. Ob das Galaxy S9 nun über eine entsprechende Komponente verfügt, erfahren wir dann Ende Februrar.