Galaxy S9: Samsungs Oscar-Werbespot soll Nachwuchsfilmer motivieren

Samsung will euch mit dem Galaxy S9 dazu antreiben, Dinge zu tun, die ihr vorher nicht gemacht habt. Zu der Oscarverleihung 2018 hat das Unternehmen ein Video veröffentlicht, das wohl besonders Hobby- und Nachwuchsregisseure motivieren soll.

In dem Werbespot fragen sich zwei junge Frauen, ob sie nicht "etwas" machen wollen. Anscheinend ist damit gemeint, ein paar oder interessante tolle Dinge mit dem Galaxy S9 zu filmen. Anschließend sehen wir Prominente und YouTuber, die euch mehr oder weniger hilfreiche Tipps geben, was man denn so filmen kann. Es taucht etwa "Thor: Ragnarok"-Regisseur Taika Waititi auf, der als Ratschlag "macht etwas Großes" gibt. Und wenn ihr kein Budget habt, rät er: "Macht etwas Kleines".

Passendes Produkt Samsung Galaxy S9

Fokus auf die Kamera

Offenbar will Samsung mit dem Clip aussagen, dass ihr tolle Filme machen könnt, wenn ihr einfach nur aufsteht und es anpackt. Wichtig sei lediglich, dass ihr es überhaupt angeht. Wie für einen Werbespot üblich wird das Galaxy S9 dabei als perfektes Werkzeug für Hobbyfilmer und Nachwuchsregisseure präsentiert.

Die Kamera des Galaxy S9 gehört zu den größten Features des Smartphones. Sie verfügt über eine mechanische Blende, die für eine noch bessere Fotoqualität sorgen soll, da sich die Linse noch besser auf das verfügbare Umgebungslicht einstellen kann. Im Test der Kamera-Experten von DxO hat das Top-Modell sich mit diesem Feature den Spitzenplatz unter allen aktuellen Smartphones gesichert.