Galaxy S9: Schutzhüllenhersteller verrät das finale Design

Der Hersteller Olixar hat in der Vergangenheit bereits mehrfach verraten, wie kommende Smartphones aussehen werden. Auf Basis von Gehäusemaßen der Smartphone-Hersteller entwickelt das Unternehmen 3-D-Modelle der Geräte und dazu passende Schutzhüllen. Die Rendermodelle sind dabei häufig so dicht am Original gehalten, dass sie bereits Monate vor dem Release das Design kommender Smartphones verraten, wie beispielsweise in diesem Fall beim Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus.

Nur eines mit Dualkamera

Wie Apple beim iPhone 8 verbaut offenbar auch Samsung nur in der Plus-Ausgabe des Galaxy S9 eine Dualkamera: Die zwei Linsen sind im Renderbild über diesem Artikel auf der rechten Seite gut zu erkennen. Beim einfachen Modell, das im Bild fälschlicherweise genauso groß dargestellt wird wie das Galaxy S9 Plus, ist hingegen nur eine einfache Kamera auf der Rückseite zu sehen.

Wie die Bildschirmränder sich beim Galaxy S9 gegenüber dem Vorgängermodell verändern werden, ist nur schwer zu erkennen. Zum einen verdeckt die Klarsicht-Schutzhülle von Olixar einen Teil des Randes, zum anderen ist nicht klar, inwiefern der Zubehörhersteller überhaupt von Samsung über Größe und Position des Bildschirms informiert worden ist.