Galaxy S9: Sicherheitsupdate für März 2019 bringt Selfie-Feature mit

Galaxy S9 und S9 Plus beherrschen nach dem Update eine Funktion des Galaxy S10

Update erweitert Funktionsumfang des Galaxy S9: Samsung rollt derzeit das Sicherheitsupdate für den Monat März 2019 aus. Die Aktualisierung bringt für das Top-Smartphone des Vorjahres ein besonderes Feature mit, das bislang das Galaxy S10 auszeichnet.

Mit dem Sicherheitsupdate für März 2019 richtet Samsung die Frontkamera des Galaxy S9 auf eure Selfies aus, berichtet SamMobile. Ab Werk ist der Winkel der Kamera auf 80 Grad eingestellt, was vor allem Gruppen-Selfies zugutekommt. Nach dem Update wird der Winkel auf 68 Grad begrenzt, wodurch eure Selbstporträts besser werden sollen, auf denen nur ihr zu sehen seid.

Auf Wunsch auch mit Weitwinkel

Auf dem Samsung Galaxy S10 ist der Winkel der Selfie-Kamera bereits seit dem Start auf 68 Grad begrenzt. Bei Bedarf könnt ihr diese Änderung aber natürlich mit wenigen Handgriffen wieder rückgängig machen. Das Sicherheitsupdate für März 2019 ist in Deutschland für Galaxy S9 und S9 Plus bereits erhältlich. Die Kennnummern lauten "G960FXXU2CSC8" für das S9 und "G965FXXU2CSC8" für das S9 Plus.

Samsung hat dem Galaxy S9 und dem S9 Plus erst Anfang März 2019 ein kleines Update spendiert. Damit kommen aber lediglich kleine Verbesserungen auf die beiden Top-Smartphones. Die aktuelle Version der Firmware beseitigt alle Sicherheitslücken, die bis Ende Februar 2019 bekannt waren. Samsung gibt sich derzeit viel Mühe, per Update neue Features auch auf ältere Geräte zu bringen. Seit Kurzem könnt ihr etwa auch auf dem S9 den Bixby-Button neu belegen.