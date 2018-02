Galaxy S9: So soll die "Clear View"-Schutzhülle aussehen

Lange dauert es nicht mehr, bis das Galaxy S9 und das Galaxy S9 Plus offiziell vorgestellt werden. In einem Video zeigen sich nun angeblich offizielle Schutzhüllen der kommenden Top-Geräte von Samsung. Mit den Aufnahmen dürfte erneut bestätigt sein, wie Kamera und Fingerabdrucksensor beim Plus-Modell aufgebaut sind.

Das Video von MobileFun soll das offizielle Flip-Case für das Galaxy S9 zeigen, genauer gesagt das Modell "Clear View". Groß unterscheidet sich diese Hülle wohl nicht von dem entsprechenden Produkt, das Samsung als Zubehör für das Galaxy S8 im Jahr 2017 vorgestellt hat. Zumindest gilt das für die Vorderseite: Auf der Rückseite weisen die Aussparungen darauf hin, dass der Fingerabdrucksensor beim S9 und S9 Plus in der Tat unterhalb der Kamera positioniert ist. Zudem wandert der Kamera-Blitz wohl auf die rechte Seite der Knipse.

Neue Farbe mit dabei

Bei der mutmaßlichen Hülle für das Galaxy S9 Plus ist die Aussparung auf der Rückseite zudem etwas größer: Angeblich erhält das Modell eine Dualkamera, die vertikal verbaut ist. Interessant: Die Macher des Videos packen zu Demonstrationszwecken ein Galaxy S8 in die Cases – und es passt offenbar perfekt hinein.

An den Maßen hat Samsung bei der nächsten Genration im Vergleich zu den Vorgängern also wohl keine Veränderungen vorgenommen. Dennoch soll auf der Vorderseite der untere Rand beim S9 und S9 Plus etwas kleiner sein, wie die vom Leak-Experten Evan Blass veröffentlichten Bilder zeigen. Womöglich ist der Bildschirm dafür ein kleines Stück gewachsen.

2018 wird Samsung seine Cases anscheinend in einer neuen Farbe anbieten: Das Video zeigt eine Ausführung in Lila. Ob der Hersteller das Galaxy S9 selbst auch in dieser Farbe anbieten wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Mobile Fun hat übrigens schon zuvor Informationen zu den Cases veröffentlicht, demnach könnte es auch Hüllen in Rot geben. Die offizielle Präsentation findet im Rahmen des MWC 2018 am 25. Februar statt. Wir müssen uns also nur noch knapp drei Wochen gedulden, ehe alle Details zu den Geräten offiziell enthüllt werden.