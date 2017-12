Galaxy S9: So soll Samsungs Flaggschiff für 2018 aussehen

In 2017 steht zwar wohl keine größere Smartphone-Enthüllung mehr an, doch schon im kommenden Frühjahr soll Samsung das Galaxy S9 präsentieren. Neue Renderbilder sollen bereits jetzt zeigen, was die Öffentlichkeit 2018 zu sehen bekommt.

Diese basieren angeblich auf CAD-Zeichnungen, schreibt die Webseite 91mobiles, die die Bilder vom Galaxy S9 gemeinsam mit dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer aufgetrieben hat. Dessen Veröffentlichungen haben sich in der Vergangenheit häufig als authentisch erwiesen. Darüber hinaus hat die Webseite ein 360-Grad-Video zum Galaxy S9 veröffentlicht, das ihr zu Beginn dieses Artikels sehen könnt.

Keine Dualkamera im Galaxy S9?

Das Samsung Galaxy S9 sieht den Renderbildern zufolge seinem Vorgänger sehr ähnlich. Vor allem von vorne könnte das Gerät auf den ersten Blick mit dem Galaxy S8 verwechselt werden. Der untere Rand soll laut 91mobiles lediglich 0,1 Millimeter dünner ausfallen als beim aktuellen Modell, was bisherige Gerüchten widerspräche, in denen von einer umfangreicheren Reduktion die Rede war.

Nicht einig waren sich Insider bislang darüber, ob das Galaxy S9 eine Dualkamera erhalten würde oder nicht. Die nun veröffentlichten Bilder sprechen dagegen, was bedeuten könnte, dass nur das Galaxy S9 Plus eine Hauptkamera mit zwei Linsen erhält. Dennoch gäbe es auch Grund zur Freude für Samsung-Fans, wenn sich die Renderbilder als authentisch erweisen sollten: Zum einen wäre der Fingerabdrucksensor dann endlich auf der Rückseite unterhalb der Kamera platziert. Zum anderen würde Samsung dann weiterhin am 3,5-Millimeter-Klinkenanschluss festhalten, den viele andere Hersteller mittlerweile weglassen.