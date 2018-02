Galaxy S9: So verfolgt ihr das Samsung-Event im Live-Stream

Nun ist es endlich so weit: Am Sonntag, den 25. Februar 2018, wird Samsung das Galaxy S9 der Öffentlichkeit präsentieren. Wie üblich wird es einen Live-Stream geben, über den Zuschauer aus der ganzen Welt die Veranstaltung verfolgen können, ohne in Barcelona vor Ort zu sein.

Das Event im Rahmen des MWC (Mobile World Congress) 2018 startet um 18 Uhr hiesiger Zeit. Wenn ihr den Live-Stream zur Vorstellung von Galaxy S9 und S9 Plus ansehen möchtet, könnt ihr dies zum Beispiel über die offizielle Facebook-Seite von Samsung tun. Dort wird das Event aus Barcelona live übertragen – und ihr erfahrt sofort, welche Features und Funktionen das neue Top-Smartphone mitbringt.

Alternativ besucht ihr die deutsche Webseite von Samsung – oder den offiziellen Twitter-Account des Unternehmens aus Südkorea. Auf diese Weise stehen euch mehrere Kanäle zur Verfügung, über die ihr direkt erfahrt, ob Galaxy S9 und S9 Plus wie erwartet mit im Vergleich zum Vorgänger verbesserten Kameras aufwarten können.

Noch näher dran am Galaxy S9 sind natürlich nur Besucher des MWC: Samsung bietet dieses Jahr in Barcelona die Möglichkeit, sein neues High-End-Smartphone via Augmented Reality in allen Farbvariationen zu begutachten. Erst kürzlich sind die meisten Informationen zum S9 und S9 Plus im Internet aufgetaucht. Wenn ihr euch also vorab einen Eindruck verschaffen möchtet, könnt ihr das dank des Leak-Experten Roland Quandt tun.