Galaxy S9 soll größeren Akku als Vorgänger erhalten

Samsung soll das Galaxy S9 mit einem Akku versehen, der eine Kapazität von 3200 mAh besitzt. Dies berichtet laut SamMobile eine Person aus China, die angeblich über ein Testgerät verfügt. Wenn die Angabe zum Energiespeicher der Wirklichkeit entspricht, könnte das Top-Smartphone länger als das Galaxy S8 durchhalten: Der Vorgänger hat nur eine Akkukapazität von 3000 mAh.

Upgrade für schnelles Aufladen

Aus der Quelle geht wohl zudem hervor, dass Samsung auf die Schnellladetechnologie QuickCharge 3.0 von Qualcomm setzen wird. Der nicht mehr ganz so neue Standard hätte auch schon im Galaxy S7 aus dem Jahr 2016 verwendet werden können. Allerdings war das nicht der Fall. Später beim Galaxy S8 hat der Hersteller ebenfalls darauf verzichtet und weiterhin QuickCharge 2.0 genutzt. Wenn das Galaxy S9 also Version 3.0 der Schnellladetechnologie bekommt, wäre das ein längst überfälliges Update.

Allerdings soll ein größerer Akku für das Galaxy S9 nicht unbedingt bedeuten, dass auch das Galaxy S9 Plus mit mehr Kapazität ausgestattet wird: Laut SamMobile könnte es ebenso der Fall sein, dass Samsung die Laufzeit vom kleineren Modell verbessern und an die größere Version anpassen möchte. Beide Geräte sollen im Februar 2018 auf dem Mobile World Congress (MWC) der Öffentlichkeit präsentiert werden. Es dauert also voraussichtlich nur noch wenige Monate, bis wir wirklich alle Details kennen.