Galaxy S9 und A8 kommen als "Enterprise Edition" nach Deutschland

Am 16. März 2018 wird das Galaxy S9 in den deutschen Handel gelangen. Vorbestellen lässt sich das Flaggschiff bereits jetzt. Im April soll darüber hinaus eine spezielle Version für Unternehmen folgen. Noch interessanter ist jedoch, dass auch das Galaxy A8 als "Enterprise Edition" (EE) den Weg nach Deutschland finden wird.

Das ist insofern überraschend, als dass Samsungs neues Mittelklassegerät bisher nur über Umwege hierzulande erhältlich ist. Zwar bieten es einige Händler an, Samsung selbst hatte einen Deutschland-Release aber vorerst ausgeschlossen. Ab sofort können zumindest Unternehmenskunden das Galaxy A8 in Deutschland offiziell kaufen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 499 Euro. Normale Endkunden müssen sich aber offenbar weiter an Drittanbieter wenden. Die Enterprise Edition des Galaxy S9 können Unternehmen ab April 2018 für 849 Euro beziehen.

Keine Änderungen an der Hardware

Was unterscheidet die Enterprise Edition also von den normalen Versionen des Galaxy A8 und Galaxy S9? An der Hardware ändert sich nichts, wie aus der Pressemitteilung von Samsung hervorgeht. Die Vorteile betreffen die Software und den Service: Unternehmen erhalten Drei-Jahres-Lizenzen für Knox Configure (Dynamic Edition) und den "Samsung Enterprise Firmware-Over-The-Air Service". Ersteres ermöglicht es IT-Verantwortlichen, die Smartphones per Fernzugriff "für bestimmte Arbeitsvorgänge und Anwendungssituationen" zu konfigurieren.

Mit dem "Samsung Enterprise Firmware-Over-The-Air Service" können Administratoren hingegen "Updates vor der Bereitstellung testen und somit die Kompatibilität zwischen firmeneigener Software und neuer Android-Firmware sicherstellen". Außerdem lassen sich die Firmware-Aktualisierungen terminieren, um Ausfallzeiten zu reduzieren. Für das Galaxy S9 EE bietet Samsung eine zweijährige Herstellergarantie an und verspricht Sicherheitsupdates für vier Jahre. Letztere gibt es beim Galaxy A8 EE drei Jahre lang, die Herstellergarantie gilt für 24 Monate.