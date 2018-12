Galaxy S9 und Galaxy Tab S4 erhalten Sicherheitsupdate für Dezember 2018

Samsung arbeitet daran, das frische Sicherheitsupdate für den Monat Dezember 2018 für möglichst viele Smartphones und Tablets anzupassen. Galaxy S9, S9 Plus und Tab S4 können die Software in einigen Regionen bereits herunterladen.

Als aktuelle Flaggschiff-Smartphones des Herstellers erhalten die beiden Galaxy-S9-Modelle den Sicherheitspatch für Dezember 2018 mit als Erste. Einem Bericht von SamMobile zufolge biete Samsung das Update in Ländern wie Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland über seine Smart-Switch-Plattform an. Bis der Patch auch Over-The-Air und in Deutschland zum Download bereitsteht, dürfte es aber nicht lange dauern.

Wichtiges Sicherheitsupdate

Nicht in und um Skandinavien aber dafür in Frankreich ist das Sicherheitsupdate derweil für das Samsung-Tablet Galaxy Tab S4 erschienen. Nutzer dieses Gerätes brauchen auch nicht die Smart-Switch-Software starten, sondern können den Patch direkt über die Update-Funktion in den Einstellungen anfordern. Auch das Update für das Tab S4 sollte schon bald in Deutschland heruntergeladen werden können. Mit der Veröffentlichung hält Samsung übrigens den zum Marktstart kommunizierten Zeitplan für Aktualisierungen ein.

Sobald ihr das Update angeboten bekommt, solltet ihr es auf euer Galaxy S9 beziehungsweise S9 Plus oder Tab S4 herunterladen und installieren. Dem Bericht zufolge sind gleich 40 Verbesserungen enthalten, die teils wirklich bedrohliche Sicherheitslücken schließen. Betroffen ist dabei nicht nur das grundlegende Android-Betriebssystem von Google, sondern auch Samsungs eigene Software auf den Geräten.