Galaxy S9 und S9 Plus: Alle Details zu den Top-Geräten durchgesickert

Zwar stellt Samsung das Galaxy S9 und das Galax S9 Plus bereits in knapp einer Woche offiziell vor, doch offenbar sind nun fast alle Details im Netz gelandet. Zu den bereits bekannten Informationen gesellen sich Angaben über die verbaute Kamera und Design-Unterschiede zum Vorgänger. Neue mutmaßliche Abbildungen der Top-Modelle findet ihr im Tweet von Roland Quandt am Ende des Artikels.

Die Vorstellung des Top-Smartphones kann sich Samsung nun vielleicht ganz sparen, da Winfuture diesen Part wohl übernommen hat. Die Webseite hat neben mutmaßlichen Pressefotos auch viele detaillierte Informationen zum Galaxy S9 und Galaxy S9 Plus veröffentlicht. Zur Sprache kommt erneut die revolutionäre Kamera auf der Rückseite, die eine variable Blende von f/1.5 und f/2.4 haben soll. Dadurch werde die Bildqualität verbessert, da sich die Knipse besser an die Lichtverhältnisse anpassen kann. Vorhanden sei das Feature auf beiden Modellen des Top-Smartphones. Eine Dualkamera ist anscheinend nur in der Plus-Variante verbaut.

Wie schon mehrfach gemutmaßt wurde, wird es auf der Vorderseite ebenfalls eine leichte Veränderung zum Vorgänger geben: Die Ränder oberhalb und unterhalb des Displays sind beim Galaxy S9 wohl nicht mehr symmetrisch. Der untere Rand falle schmaler aus, als sei der Bildschirm einfach ein Stück nach unten gerückt. Das "normale" S9 soll wie das S8 aber noch 5,8 Zoll in der Diagonale messen. Beim Plus-Modell komme ein 6,2-Zoll-Screen zum Einsatz. Alle Geräte lösen angeblich in QHD Plus (2960 x 1440 Pixel) auf.

Im Inneren der Smartphones werkelt hierzulande wohl der Exynos 9180, der von Samsung selbst stammt. Das Galaxy S9 soll darüber hinaus 4 GB RAM besitzen, das Galaxy S9 Plus sogar 6 GB Arbeitsspeicher. Zudem möchte Winfuture in Erfahrung gebracht haben, dass die Akkukapazität beim S9 3000 mAh beträgt, beim S9 Plus seien es 3500 mAh. Das sollte genügen, damit ihr mit den Smartphones problemlos über den Tag kommt. Unklar ist aber offenbar weiterhin, ob Samsung eine 3D-Gesichtserkennung verbaut hat. Zumindest die angeteaserten 3D-Emojis könnten darauf hindeuten. Da schon am 25. Februar 2018 die offizielle Enthüllung der Geräte stattfindet, wissen wir schon bald mehr.