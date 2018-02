Galaxy S9 und S9 Plus können euren Blutdruck messen

Mit dem Galaxy S9 könnt ihr mehr auf euren Körper achten: Samsungs neue Top-Modelle können nicht nur eure Herzfrequenz ermitteln, sondern auch den Blutdruck messen – allerdings wohl nur mit einer speziellen App. Es sollen künftig sogar noch weitere Features hinzukommen, mit der ihr euren Körper und eure Ernährung im Blick behalten könnt.

Mitte Februar 2018 hieß es noch, dass Samsung an einem Sensor zur Messung des Blutdrucks für Smartwatches arbeitet. Nun hat der Hersteller dem Galaxy S9 und dem Galaxy S9 Plus ein entsprechendes Feature bereits spendiert. Um die Funktion zu nutzen, ist aber offenbar eine spezielle App mit dem Namen "My BP Lab" notwendig, wie Samsung im eigenen Newsroom berichtet. Neben dem Blutdruck soll diese auch das Stresslevel einer Person angeben können.

Galaxy S9 soll fettiges Essen erkennen

Entwickelt wurde "My BP Lab" in Zusammenarbeit mit der University of California, San Francisco (UCSF). Derzeit werde die App aber noch von den Forschern mit Teilnehmern einer Studie weiterentwickelt, um noch genauere Ergebnisse zu liefern. Ab dem 15. März 2018 soll das Programm bereits im Google Play Store verfügbar sein – zunächst aber wohl nur für Besitzer des Galaxy S9 und des Galaxy S9 Plus in den USA. Öffnen diese dann die App, kommt offenbar eine Einladung für eine dreiwöchige Studie, bei der die Gesundheitsdaten erfasst werden sollen. Ob und wann alle Nutzer ihren Blutdruck und ihr Stresslevel mit dem Galaxy S9 messen können, geht aus der Quelle nicht hervor.

Samsung plant, dem Galaxy S9 künftig aber noch ein weiteres Gesundheits-Feature zu spendieren. GSM Arena zufolge soll Bixby irgendwann dazu in der Lage sein, die Kalorien einer Mahlzeit durch ein einfaches Foto einzuschätzen. Vorausgesetzt, ihr wollt auch wirklich wissen, wie viele Kalorien eure Lieblingsgerichte haben.