Galaxy S9 und S9 Plus: Sicherheitsupdate für Juli verbessert AR Emojis

Samsung versorgt das Galaxy S9 und das S9 Plus in Deutschland gerade mit dem Sicherheitsupdate für Juli 2018. Die Aktualisierung soll auch die allgemeine Performance der Smartphones, die Superzeitlupenfunktion und die AR-Emojis optimieren.

Nachdem Samsung das Galaxy S8 und das Note 8 erst kürzlich aktualisiert hat, bringt der südkoreanische Konzern jetzt auch das entsprechende Update für S9 und S9 Plus heraus, berichtet SamMobile. Damit stopft der südkoreanische Konzern eine Reihe von Sicherheitslücken, darunter vier gravierende und neun weitere potenziell gefährliche. Wie so oft ist die Aktualisierung aber nicht nur ein Sicherheitsupdate, sondern verbessert darüber hinaus die Performance des Betriebssystems. Auch die Stabilität der Kamera-App profitiert von der Aktualisierung.

Optimierte Superzeitlupenfunktion für S9 und S9 Plus

Besonderen Fokus haben die Entwickler des Updates offenbar auf die Verbesserung und Stabilisierung der AR Emojis und der Superzeitlupenfunktion gelegt. Die Größe des Updates beträgt knapp 250 MB. Euer Galaxy S9 oder S9 Plus zeigt euch nach der Aktualisierung den Build G960FXXU2BRG6 beziehungsweise G965FXXU2BRG6 an.

Wie bei einem Rollout üblich, kann es aber noch einige Tage dauern, ehe die Aktualisierung auch für euer S9 oder S9 Plus bereitsteht. In der Regel erhaltet ihr eine Benachrichtigung, wenn es soweit ist. Ihr könnt aber auch in den Einstellungen selbst danach Ausschau halten und den Download manuell einleiten.